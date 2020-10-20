Дистанционное обучение в школах Новосибирска: министр образования объяснил, почему на карантин не отправят младшеклассников

Рассказываем, кого могут отправить на дистанционное обучение в школах. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Во вторник, 20 октября, министр образования Сергей Федорчук рассказал, кого не отправят на дистанционное обучение в школах Новосибирска.

— Если ситуация ухудшится и необходимо будет снова массово перейти на дистанционное обучение, то я не вижу смысла переводить на удаленку младшую школу. Их мы просто разведем по кабинетам, а старшеклассников отправим по домам, — рассказал Сергей Федорчук.

Напомним, ранее стало известно, что из-за коронавируса полностью закрыли на карантин лицей № 2 в Красноозерском районе. Пока в Новосибирской области перешли на дистанционное обучение 314 классов, а всего в школах заболели . Также на карантин закрыли полностью детский сад № 435 в Новосибирске: там заболел повар.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске из-за коронавируса закрыли детский сад: там заболел повар.

Об этом рассказал министр образования Сергей Федорчук (подробнее)

В Новосибирской области из-за коронавируса закрыли лицей

Об этом рассказал министр образования Сергей Федорчук (подробнее)