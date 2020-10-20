Защитимся от коронавируса: «Комсомолка» дарит читателям маски

Читатели КП-Новосибирск получат маску в подарок. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Коронавирус, увы, пока и не думает отступать, а это значит, что нужно беречь свое здоровье и соблюдать все рекомендации врачей. «Комсомольская правда» приготовила сибирякам полезный подарок, который поможет противостоять заразе.

Все, кто купят газету 20 октября, вместе со свежим номером «Комсомолки» получит медицинскую маску. Наша акция действует в киосках и магазинах Новосибирска.

Всю информацию вы можете уточнить в редакции «Комсомольской правды» по тел. (383) 289-91-10.

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