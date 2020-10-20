«Повезло, что людей рядом не было»: в Новосибирске иномарка врезалась в многоэтажку

От удара машина получила серьезные повреждения.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Во вторник, 20 октября, в крыльцо дома №14 на улице Новоселов врезалась серебристая «Хонда Торнео». От удара у машины отвалился передний бампер, а с крыльца отлетела плитка. Об аварии рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».
В ГИБДД по Новосибирску сказали, что в дежурную часть информация об этом ДТП не поступала.
Тем временем подписчики группы стали гадать, из-за чего случилась авария. Подписчики паблика предположили, что в ДТП виноват гололед или неопытность водителя. Также новосибирцы отметили, что тому, кто был за рулем, повезло, что рядом с домом в это время не было людей.
Напомним, в Бердске 17 октября женщина на «Хонде» также врезалась в стену дома. Однако этот случай закончился трагически: под колеса авто попала 73-летняя пенсионерка, которая от травм скончалась на месте.
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