«Повезло, что людей рядом не было»: в Новосибирске иномарка врезалась в многоэтажку

От удара машина получила серьезные повреждения. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Во вторник, 20 октября, в крыльцо дома №14 на улице Новоселов врезалась серебристая «Хонда Торнео». От удара у машины отвалился передний бампер, а с крыльца отлетела плитка. Об аварии рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

В ГИБДД по Новосибирску сказали, что в дежурную часть информация об этом ДТП не поступала.

Тем временем подписчики группы стали гадать, из-за чего случилась авария. Подписчики паблика предположили, что в ДТП виноват гололед или неопытность водителя. Также новосибирцы отметили, что тому, кто был за рулем, повезло, что рядом с домом в это время не было людей.

Напомним, в Бердске 17 октября женщина на «Хонде» также врезалась в стену дома. Однако этот случай закончился трагически: под колеса авто попала 73-летняя пенсионерка, которая от травм скончалась на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не хотела убивать тетю Галю»: сибирячка, насмерть задавившая соседку, рассказала, что произошло на парковке

Перед тем, как произошла трагедия, женщина поругалась с мужем, который выгнал ее из дома (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru