Появилось видео страшного ДТП под Новосибирском, в котором иномарка влетела в пешеходов

Иномарка влетела в пешеходов после столкновения с грузовиком. Фото: ОГИБДД
В объектив видеорегистратора попало смертельное ДТП. На трассе «Иртыш» «Nissan Tino» врезался в грузовик, а потом отлетел в пешеходов на обочине.
Погибла 43-летняя женщина-пешеход, 15-летняя девочка, которая шла рядом серьезно пострадала и находится в больнице. Водитель легковушки и его пассажир также получили травмы.
На кадрах видно, что иномарка пошла на обгон и столкнулась с фурой, в то время как он начал поворачивать налево. Обе машины двигались в попутном направлении. На ролике видно, что грузовик нарушил правила дорожного движения: поворот налево в том месте был запрещен. Эта информация значилась на дорожных знаках. Водитель иномарки также нарушил ПДД: он начал обгон там, где идет сплошная линия.
Полицейские проводят проверку и устанавливают детали аварии.
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