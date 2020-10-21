Синоптики предупреждают: Новосибирск ждут заморозки до минус 7 градусов

Синоптики обещают мокрый снег на выходных Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Новосибирске на выходные 24 и 25 октября 2020 года будет пасмурной — с дождем и мокрым снегом.

— Ночью мы ожидаем осадки, днем будет пасмурно. Чередование волн тепла и холода должно привести к потеплению в понедельник, — рассказала «КП-Новосибирск» начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

По прогнозам Западно-Сибирского УГМС:

В субботу, 24 октября ночью 0…-5 градусов, днем -2…+3 градуса. Пасмурно, ночью дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер Западный, Северо-Западный со скоростью 4-9 м\с, в порывах до 14 м\с. В утренние часы возможны туманы, гололедица на дорогах.

В воскресенье, 25 октября ночью -1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов. Облачно, без осадков. Ветер Западный со скоростью 3-8 м\с.В утренние часы возможны туманы.

«Яндекс.Погода» сообщает:

В субботу, 24 октября ночью -6 градусов, днем -4…-1 градус. Пасмурно, ночью и днем мокрый снег. Ветер Западный, Юго-Западный со скоростью 2-4 м\с.

В воскресенье, 25 октября ночью 0 градусов, днем 0…-1 градус. Облачно, ночью и днем мокрый снег. Ветер Южный со скоростью 3-5 м\с.

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