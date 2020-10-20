Отключение отопления в Новосибирске 20 октября 2020 года: где нет тепла, когда дадут

Тепло в дома новосибирцев вернется уже к вечеру.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стало известно про отключение отопления в Новосибирске 20 октября 2020 года.
На этот раз отопление и горячую воду отключили в 105 домах Кировского района. Там на теплотрассе нашли дефект, который срочно нужно было устранить.
О причинах отключения рассказали в СГК.
В компании заверили, что тепло и горячая вода вновь вернутся в квартиры новосибирцев сегодня до 23.00.
Напомним, накануне, 19 октября, отопление отключили в 110 домах Заельцовского района. Там также устраняли дефекты на теплотрассе.
Еще несколько магистральных дефектов СГК планирует убрать на этой неделе до пятницы. В компании говорят, что ремонтные работы не потребуют массового отключения домов от отопления и горячего водоснабжения.
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