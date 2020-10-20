Новосибирцы стали тратить на компьютеры и программное обеспечение больше в три раза

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Покупательское поведение жителей НСО проанализировал МТС Банк. С 15 августа по 1 октября 2020 года больше всего выросли расходы на программное обеспечение (ПО) - в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Продажи компьютеров, комплектующих и аксессуаров, увеличились в августе на 35%, в сентябре - на 42% год к году. Всплеск продаж ПО и компьютерной техники вызвал фактор «удаленки». С началом нового учебного года школы, средние специальные и высшие учебные заведения вернулись к привычному очному обучению, некоторые из них ввели смешанный формат занятий, включая «дистанционку».

Положительную динамику по сравнению с 2019 годом показали покупки в магазинах школьных принадлежностей и канцтоваров: 70% и 65% в августе и сентябре, соответственно. Спрос на спортивную форму и литературу к Дню знаний также привела к росту транзакций в августе 2020 года по сравнению с 2019 годом: в магазинах спорттоваров - на 35% и книжных магазинах - на 16%. В сентябре в обеих категориях наблюдается спад: на 15% и 8%, соответственно.

Несмотря на отказ от традиционных линеек, проводимых в первый день учебного года, количество транзакций в цветочных магазинах во второй половине августа выросло в два раза по сравнению с прошлым годом.