«Тяжелая, будто бревно»: новосибирец поймал в озере щуку весом 9 килограммов

Щука весила 8,8 килограммов. Фото: предоставлено героем публикации.

Новосибирец Петр Звеков поймал в озере у села Новоалександровка, что под Новосибирском, щуку весом 9 килограммов. Рыбак рассказал КП-Новосибирск, как смог вытащить из воду такую добротную рыбину.

— Приехали с товарищем рыбачить, сразу поймали на джиг (искусственную приманку - прим. ред.) щуку в полтора килограмма, следом — маленькую, грамм триста, а потом, спустя час, — вот эта большая бахнула. Тяжелая была, сначала казалось, будто бревно попалось. Очень долго боролись с ней, минут 20. Если бы не товарищ, я б не справился, потому что он очень сильно помогал спиннинг держать. Приехали потом на дачу, взвесили, получилось почти 9 килограммов. Под ее весом аж подсак погнулся, — рассказал КП-Новосибирск Петр Звеков.

Рыбак поделился, что из щуки приготовили большой обед: голова, хребет и хвост пошли на уху, из филе сделал котлеты.

Напомним, в конце сентября другой новосибирец поймал в Сузунском районе щуку в 10 килограммов.

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