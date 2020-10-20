Стали известны страшные подробности, как парень сорвался в воду во время селфи на дамбе в Новосибирске

Следователи уточнили количество пострадавших на дамбе. Фото: архив КП

Стали известны подробности трагедии произошедшей на дамбе ГЭС в Новосибирске. Напомним, новосибирцы сорвались в воду во время селфи. Выяснилось, что на дамбе было не двое молодых людей, а четверо: двое парней и две девушки.

— Когда один парень упал, второй бросился на помощь, но тоже упал в воду. Девушки попытались их спасти, — уточнили в СК по Новосибирской области.

По предварительной информации, на дамбе фотографировался только один молодой человек. Когда он упал в воду, к нему на помощь поспешило друг, который также оказался в воде. Девушки сплели из одежды канат и таким образом пытались спасти парней, но одна из девушек упала вниз. О судтбе еще одной девушки пока ничего не сообщают.

Известно, что парень, пытавшийся спасти друга, смог сам выбраться на берег. Самого новосибирца до сих пор ищут спасатели.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что девушку достали из воды без признаков жизни, но смогли реанимировать. Сейчас она в больнице.

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