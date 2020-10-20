Новосибирца, застрелившего обидчика на улице, поймали спустя 21 год

Новосибирец застрелил обидчика на улице и сбежал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирские следователи раскрыли дело об убийстве спустя 21 год. Трагедия произошла весной 1999 года в Первомайском районе Новосибирска. Подробности рассказали в СК по Новосибирской области.

— Две компании поссорились. Во время выяснения отношений один парень выстрелил в другого. Врачи не успели спасти 20-летнего новосибирца: он скончался на месте, а стрелявший в него скрылся. Он был объявлен в розыск, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Оперативно стрелка задержать не удалось, поэтому расследование уголовного дела приостановили. А 13 октября 2020 года следователям стало известно, что тот, кого они искали, находится в Тюмени. Мужчину этапировали в Новосибирск, а расследование уголовного дела возобновили.

Сейчас новосибирец находится в СИЗО. Свою причастность в преступлении он не отрицал.

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