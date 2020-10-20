Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске и районах растет. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 октября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1046 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 157 человек, выздоровели 48 пациентов.

О ситуации в регионе рассказала карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 15136 человек, в том числе у 950 детей, при этом выздоровел 13081 пациент, скончались 533 человека.

В регионе продлен режим повышенной готовности. Он будет действовать до конца октября. В общественных местах по-прежнему необходимо быть в защитных масках, также необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. В региональном минздраве рассматривают возможность пациентам с коронавирусом, которые переносят болезнь в легкой форме, врачам давать консультации по телефону.

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