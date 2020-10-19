«Был неадекватным, выбил стекло»: в Новосибирске угонщик разбил машину ДПС и покалечил инспектора

Сибиряк, который ехал за рулем пьяным и без документов, разбил стекло в машине ДПС. Фото: Кадр из видео

Сибиряк, который ехал за рулем пьяным и без документов, разбил стекло в машине гаишников, пытавшихся задержать его. Мужчину доставили в полицию.

— Около половины четвертого утра 17 октября экипаж ГИБДД остановил в районе улицы Богдана Хмельницкого автомобиль «Мерседес». Водитель машины был явно нетрезв, а также не имел прав и документов на транспортное средство. Проходить освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался. Чтобы установить личность водителя, автоинспекторы решили доставить его в полицию. Однако мужчина начал сопротивляться, вел себя неадекватно и разбил стекло водительской двери патрульного автомобиля. Осколки от стекла попали в глаза одному из инспекторов ДПС — его доставили в больницу. К тому времени полицейские уже успели обезвредить нападавшего и отвезти его в участок для дальнейших разбирательств, — сообщили в ГУ МВД по Новоисбирской области.

Позже полицейским удалось установить, что задержанный — ранее неоднократно судимый 30-летний житель Кировского района. Машина, на которой он ехал, была угнана со станции техобслуживания в Калининском районе, где мужчина работал. По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Сам задержанный сибиряк сейчас находится в СИЗО.

В полиции также начали служебную проверку после получения травмы сотрудником ГИБДД. Случившимся заинтересовались также и следователи: материалы были переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения. По закону угонщику-дебоширу может грозить до пяти лет тюрьмы.

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