Матч «Сибирь»-«Ак Барс» 19 октября 2020 года: болельщики плачут и пьют валидол

Матч «Сибирь»-«Ак Барс» 19 октября 2020 года прошел в ЛДС «Сибирь». Фото: https://vk.com/hcsibir1962
Матч «Сибирь»-«Ак Барс» 19 октября 2020 года прошел в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске. Увы, закончилась игра не в пользу новосибирских хоккеистов.
— Сегодня новосибирские хоккеисты сыграли с казанским «Ак Барсом», одним из лидеров и традиционных фаворитов Восточной конференции, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Матч закончился со счетом 1:3 в пользу спортсменов из Казани.
Следующий матч, 21 октября, «Сибирь» проведет с хоккейным клубом «Трактор» из Челябинска.
В комментариях под постом многие болельщики очень огорчились поражению любимой команды:
— Уже под конец даже смотреть не хотелось.
— Я плакала и пила валидол, пока смотрела эту игру.
— Ребятам надо собраться, так дело не пойдет, — пишут люди.
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