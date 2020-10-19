Матч «Сибирь»-«Ак Барс» 19 октября 2020 года: болельщики плачут и пьют валидол

Матч «Сибирь»-«Ак Барс» 19 октября 2020 года прошел в ЛДС «Сибирь». Фото: https://vk.com/hcsibir1962

Матч «Сибирь»-«Ак Барс» 19 октября 2020 года прошел в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске. Увы, закончилась игра не в пользу новосибирских хоккеистов.

— Сегодня новосибирские хоккеисты сыграли с казанским «Ак Барсом», одним из лидеров и традиционных фаворитов Восточной конференции, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Матч закончился со счетом 1:3 в пользу спортсменов из Казани.

Следующий матч, 21 октября, «Сибирь» проведет с хоккейным клубом «Трактор» из Челябинска.

В комментариях под постом многие болельщики очень огорчились поражению любимой команды:

— Уже под конец даже смотреть не хотелось.

— Я плакала и пила валидол, пока смотрела эту игру.

— Ребятам надо собраться, так дело не пойдет, — пишут люди.

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