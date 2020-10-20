Погода в Новосибирске на 20 октября 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

В городе наступит тепло до +9 градусов. Фото: Татьяна Коркина

Погода в Новосибирске 20 октября 2020: станет немного теплее. Будет облачно, столбик термометра поднимется не выше +10 градусов.

— Температура воздуха в Новосибирске ночью составит +1 — +3 градуса с небольшим повышением к утру, днем +7 — +9 градусов. Ожидается облачность с прояснением, преимущественно без осадков, утром местами небольшой дождь. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +5 — +10 градусов, ночью — до -5 градусов. Синоптики ожидают, что будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Подует юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 16.

«Яндекс. Погода» обещает с утра небольшой дождь, к вечеру — ясное небо. Днем температура достигнет +9 градусов, а вечером опустится до +4.

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