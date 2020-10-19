«Капот смяло, вырвало колесо»: в Новосибирске столкнулись три иномарки

В Ленинском районе столкнулись три иномарки. Фото: "АСТ-54"

В Ленинском районе Новосибирска вечером 19 октября произошло ДТП. Седан снес переднюю часть хэтчбеку, поворачивавшему налево в районе улицы Александры Плотниковой. Момент аварии попал на запись камеры видеонаблюдения.

— На кадрах видно, как водитель хэтчбека Honda Fit готовится повернуть налево на прилегающую территорию. В этот момент в «Хонду» врезался седан Nissan Bluebird, на высокой скорости двигавшийся по встречной полосе. От удара передняя часть «Фита» была буквально уничтожена, у хэтчбека вырвало левое переднее колесо. Еще одним участником ДТП стал седан Ford Focus, выезжавший задним ходом на проезжую часть: у этого автомобиля повреждены задние крыло, бампер и оптика. Девушке, находившейся за рулем «Хонды», потребовалась помощь медиков, — сообщает паблик «АСТ-54».

В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что в данном случае просто необходимо, чтобы виновник аварии понес заслуженное наказание:

— Главное, чтобы при разборе ДТП правильно определили виновника.

— Мне кажется, тут и «Нисссан» и «Форд» виноваты.

— «Ниссан» так ехал, как будто и не собирался тормозить, — пишут люди.

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