Виссарион и его «апостолы» пройдут психиатрическую экспертизу в Москве

Виссариона и его сподвижников отправили в Москву на прохождение психиатрической экспертизы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Виссариона и его сподвижников отправили в Москву на прохождение психиатрической экспертизы. Сейчас Сергей Тороп и еще двое обвиняемых находятся на карантине в Бутырском СИЗО.

— Все трое подзащитных были доставлены в Москву для проведения психиатрической экспертизы в институте имени Сербского. Защита была не согласна с таким решением, но следствие отказалось проводить экспертизу в Новосибирске. После прохождения теста на коронавирус, будет осуществлен перевод в стационар института для прохождения экспертизы. В ближайшее время наши московские коллеги попытаются навестить всех арестованных. Про то, насколько долго будет проходить экспертиза, мы укажем дополнительно, — сообщает официальный телеграмм-канал адвокатов фигурантов дела.

Напомним, Сергея Торопа, также известного как Виссарион, и его сподвижников обвиняют сразу по двум статьям Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Виссарион собрал вокруг себя сподвижников, а себя провозгласил «новым Христом» и стал проповедником. Секта «Церковь Последнего завета» располагалась на берегу красноярского озера Тиберкуль еще с 90-х годов. Как рассказывали КП-Новосибирск люди, какое-то время прожившие общине Виссариона, там действовали строгие и весьма неоднозначные законы: есть разрешалось только определенные продукты, традиционная медицина и образование отрицались, а мужчинам было разрешено многоженство. Арестовали Виссариона 23 сентября, после того как накануне в общине, где проживали члены секты, прошел обыск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закат в «Городе Солнца»: почему силовики только сейчас взялись за секту Виссариона

30 лет Сергей Тороп строил свое государство в тайге Красноярского края и пудрил мозги русским и иностранцам, внушая им, что он Последний Иисус Христос (подробнее).

«Голодный сын постоянно плакал: «Мама, сгуляй за хлебушком»: сибирячка 12 лет прожила в общине Виссариона с мужем-ученым

Семья из Новосибирска захватила самый рассвет «Церкви Последнего завета», пережила там голод, любовные треугольники, запреты на врачей и смогла вернуться к нормальной жизни (подробнее).

Что нашли в домах у «праведника» Виссариона и его сподвижников: оружие, кучу денег и игрушки для взрослых

Публикуем эксклюзивные фото с обысков (подробнее).