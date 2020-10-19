Правительство Новосибирской области проконтролирует поступления лекарств в аптеки региона

Правительство Новосибирской области усилит контроль за поступлениями медикаментов в аптеки региона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В одной из крупнейших аптечных сетей Новосибирской области — муниципальной аптечной сети — сформирован полуторамесячный запас антибиотиков и антивирусных препаратов. Ситуацию с обеспечением жителей региона необходимыми медпрепаратами обсудили на рабочем совещании в Правительстве региона 19 октября. В нем приняли участие первый заместитель Губернатора Юрий Петухов, руководство областного минздрава, территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области, департамента по социальной политике Новосибирска и крупнейших аптечных сетей.

Как доложила руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева, ведомством обеспечивается ежедневный мониторинг наличия лекарственных препаратов в аптечных сетях по всей Новосибирской области. Мониторинг показывает, что лекарственные препараты, в том числе антибиотики и антивирусные, поступают в аптечные организации, но из-за ажиотажного спроса, они очень быстро раскупаются.

— Это препараты рецептурного отпуска, сильнодействующие, поэтому мы рекомендуем жителям Новосибирской области осознанно подходить к приобретению и приему таких препаратов. Покупать только по назначению врача при наличии рецепта. Если происходит неконтролируемый прием препаратов, то формируется устойчивость к ним, таким образом, если человек заболеет, дальнейшее лечение становится более сложным, — подчеркнула Елена Хрусталева.

Ситуацию с обеспечением жителей региона необходимыми медпрепаратами обсудили на рабочем совещании в Правительстве региона. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Кроме того, Елена Хрусталева отметила, что после проведенных проверок стало ясно, что в тех аптечных сетях, которые отпускают рецептурные препараты по правилам, они сохраняются в наличии. А вот в тех аптеках, которые нарушают рецептурный отпуск, необходимых препаратов обычно нет.

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева в свою очередь сообщила, что в «Новосибирской аптечной сети» запас парацетамолосодержащих, противовирусных, антибактериальных препаратов и антибиотиков составляет порядка 1,5 месяцев. Каждый день идет работа с оптовыми поставщиками и производителями. Производителю основных противовирусных препаратов, применяющихся для лечения коронавируса, было направлено письмо: аптечная сеть рассчитывает в скором времени получить необходимый запас препаратов.

В ГКУ НСО «Новосибоблфарм», которое доставляет льготные лекарства по заявкам в медорганизации, имеет по региональной льготе на складах трехмесячный запас, а в пунктах льготного отпуска 2,5-месячный запас. По федеральной льготе — запас на 3,5 месяца.

Юрий Петухов обратил внимание частных аптечных сетей на необходимость усилить взаимодействие с Росздравнадзором. Это должно помочь более четко координировать взаимоотношения с крупными поставщиками медпрепаратов. Кроме того, региональному минздраву было поручено провести совещание с главным инфекционистом-пульмонологом Новосибирской области, чтобы провести коррекцию схем лечения пневмоний, внебольничных и ковидных пневмоний с учетом имеющихся в аптечных сетях аналогичных лекарственных средств. Было поручено также обеспечить взаимодействие службы «112» и колл-центра «Новосибирской аптечной сети».

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