За попытку проникновения на охраняемый объект задержан иностранный гражданин

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Были предотвращены мелкие хищения и нарушения общественного порядка. Также был задержан гражданин Республики Узбекистан, проникший на территорию объекта, для которого установлены обязательные требования по антитеррористической защищенности.

Инцидент произошел 16 октября ночью в Калининском районе Новосибирска. На объект, охраняемый Агентством Безопасности ГВАРДИЯ, въехал груженный углем железнодорожный состав, в одном из вагонов которого прятался неизвестный мужчина. Мужчина был задержан. Охранникам удалось установить, что нарушитель - уроженец Узбекистана 1981 года рождения. Пояснить цель проникновения на объект, в отношении которого установлены обязательные для выполнения требования антитеррористической защищенности, он не смог.

Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.