Пожар на улице Большевистской в Новосибирске 19 октября 2020 года: над городом поднялся столб дыма

Пожарным удалось локализовать возгорание. Фото: Кадр из видео

Пожар на улице Большевистской в Новосибирске 19 октября 2020 года произошел днем. Загорелось здание по адресу улица Большевистская 125\1, в котором расположено сразу несколько организаций. На месте работают пожарные и несколько звеньев газодымозащитной службы.

— В 15:44 пожарно-спасательные подразделения выехали на вызов. На месте из-за сильного задымления также работает газодымозащитная служба. Горит кровля на площади 200 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В настоящее время пожарным удалось локализовать возгорание. По последним данным, пострадавших в результате случившегося нет. Спецлсужбы продолжают работать на месте.

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