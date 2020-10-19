Тренер и пять футболистов «Новосибирска» ушли на карантин из-за коронавируса

В футбольном клубе «Новосибирск» обнаружили коронавирус. Фото: ФК "Новосибирск"\https://vk.com/fcnsk

В футбольном клубе «Новосибирск» обнаружили коронавирус. Положительными тесты оказались у пяти игроков клуба, одного из тренеров и массажиста.

— В соответствии с распоряжением регионального Роспотребнадзора и санитарного регламента РФС, все сотрудники клуба, чьи тесты оказались положительными, отстранены от работы и отправлены на самоизоляцию. Болезнь у всех проходит бессимптомно. Мы контролируем ситуацию, продолжим проводить регулярные тесты, — пояснил КП-Новосибирск пресс-атташе ФК «Новосибирск» Дмитрий Кондратьев.

В футбольном клубе также отметили, что у остальных членов команды и других сотрудников клуба тесты показали отрицательный результат. Спортсмены продолжают тренироваться и будут тестироваться еще тщательнее.

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