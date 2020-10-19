СГК и мэрия проведут тренировку на котельной

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20 октября (во вторник) в 10:00 Сибирская генерирующая компания и новосибирское МУП «Энергия» проведут противоаварийную тренировку.

Легенда учений такова: на тепломеханическом оборудовании локальной котельной, которая отапливает школу и поликлинику, образовался дефект. Он привел к поломке электротехнического оборудования теплоисточника; быстро починить невозможно. К месту событий транспортируется мобильная блочно-модульная дизельная котельная на базе прицепа грузовика.

Энергетики проводят мероприятия по переключению тепловых сетей на мобильную котельную, ее запускают, и она продолжает теплоснабжение школы и поликлиники, пока на основной котельной проводят ремонт.