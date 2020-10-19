Сибирячка у школы наехала на 7-летнего мальчика: ребенка госпитализировали

У школы сбили 7-летнего ученика. Фото: ГИБДД

В понедельник, 19 октября, в Калининском районе Новосибирска 38-летняя женщина на «Хонде Фит» наехала на 7-летнего мальчика. Ребенок бежал со школы и резко выскочил на проезжую часть. Машина не успела затормозить. Ученика отвезли в больницу. Врачи диагностировали у него закрытый перелом левой ноги. Это произошло у школы №103 на улице Фадеева, 50/1, рассказали в ГИБДД по городу.

— Мы напоминаем, что во дворах преимущество движения у пешехода, как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств, — отметили в ведомстве.

Напомним, накануне произошло страшное ДТП. Сибирячка, перепутав педали, задавила насмерть на парковке свою соседку. Известно, что женщина села за руль выпившей: перед трагедией она за ужином поругалась с гражданским мужем.

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