В Новосибирске от коронавируса умерли 5 человек: что о них известно

В Новосибирске от коронавируса умерли пять пациентов. Фото: архив КП
В понедельник, 19 октября, стало известно о том, от коронавируса за последние сутки умерли еще 5 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 69 лет, 80 лет и 82 года, и женщины в возрасте 65 лет и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 533 человека, — говорится в сообщении оперштаба.
В реанимации сейчас — 122 человека, подключены к аппарату ИВЛ — 37 пациентов.
Количество заболевших коронавирусом каждый день растет.
Известно, что за последние сутки инфекцию обнаружили еще 157 человек, выздоровели 48 пациентов.
С начала эпидемии коронавирус обнаружили 15136 человек, в том числе у 950 детей, выздоровел 13081 пациент.
Режим повышенной готовности продлен до конца октября. В региональном минздраве рассматривают возможность оказывать пациентам, которые болеют коронавирусом в легкой форме, дистанционные консультации врачей.
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