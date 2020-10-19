Как будут работать суды в Новосибирске осенью 2020 года: какие документы примут, а какие дела отложат

Суды временно прекращают личный прием граждан. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Как будут работать суды в Новосибирске осенью 2020 года: из-за всплеска коронавируса снова вводят ограничения. С 16 октября во всех суды временно не будут пускать посетителей и журналистов.

— В связи с существенным ростом заболеваемости инфекцией COVID-19 в судах временно ограничен доступ в здание лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей СМИ. Временно приостановлен личный прием граждан, в том числе и.о. председателей суда. Рекомендуем подавать документы через почту, e-mail и сервис «Электронное правосудие», — говорится в постановлении Президиума Совета судей Новосибирской области.

Участников процесса просят приходить в суд не раньше, чем за 10 минут до начала заседания или назначенного времени для ознакомления с материалами дела, внутри — соблюдать дистанцию в 1,5 метра. В суд будут пускать только в масках и респираторах и после измерения температуры.

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