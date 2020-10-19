В Новосибирске почти месяц ищут студента, исчезнувшего после отчисления: за дело взялись следователи

Почти месяц в Новосибирске не могут найти студента, пропавшего после отчисления из университета. Фото: предоставлено Дмитрием Киселевым

СК по Новосибирской области проводит доследственную проверку после исчезновения 19-лтенего Никиты Киселева. В последний раз его видели 21 сентября в районе Северного обхода.

— Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала, что он был на мосту через Обь на Северном объезде, после чего оказался в реке и поплыл к берегу. В настоящее время его местонахождение неизвестно, — сообщили в СК по Новосибирской области.

Следователи обращается ко всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам дежурного по следственному управлению: 8 (383) 203-57-39 либо «02» (с мобильного 102)

КП-Новосибирск отец Никиты Дмитрий Киселев рассказал, что его сын отлично плавал: он несколько лет профессионально занимался водным поло.

Известно, что Никита сильно расстроился после того, как узнал об отчислении из университета. Он оставил записку родителям, в которой написал, что не достоин жизни.

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