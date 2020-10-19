«Облил кресло бензином»: 30-летний сибиряк поджег дом любимой, приревновав ее к сопернику

Полицейские проводят проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В селе Орловское в Новосибирской области из-за ревности к любимой сибиряк едва не сжег их дом и чужой мотоцикл. Пожар произошел вечером 17 октября. Пожарные вовремя потушили огонь, обошлось без пострадавших.

— Полицейские выяснили, что 30-летний местный житель напился, после чего поссорился с любимой. Он приревновал женщину к сопернику. Разгневавшись, он облил бензином кресло в доме и поджег его. Затем, выйдя на улицу, мужчина увидел мотоцикл «ИЖ-Планета», который также облил бензином и поджег, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как выяснили полицейские, мотоцикл принадлежал одному из жителей села Орловское Убинского района. В ГУ МВД по Новосибирской области не смогли уточнить, принадлежит ли мотоцикл сопернику разгневанного мужчины.

Сейчас по факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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