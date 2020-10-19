Отключение отопления в Новосибирске 19 октября 2020 года: где нет тепла, когда дадут

В Новосибирске больше ста домов осталось без отопления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно про отключение отопления в Новосибирске 19 октября 2020 года. С 6 утра без тепла осталось 110 домов в Заельцовском районе города. О причинах отключения рассказали в СГК. Также в компании пояснили, когда в этих домах вновь потеплеют батареи.

— Устраняем дефекты на трубопроводе и в тепловой камере на магистральной теплотрассе по улице Холодильной. Работы планируем завершить сегодня к 19 часам, после чего отопление и горячее водоснабжение будет восстановлено, — рассказали в СГК.

Напомним, на прошлой неделе от отопления отключили 153 дома в Кировском районе. Там также устраняли дефект на теплотрассе по улице Беловежской и меняли задвижки в тепловой камере по улице Оловозаводской.

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