Как оплатить налоги в почтовом отделении

Фото предоставлено пресс-службой УФПС Новосибирской области АО «Почта России».

Оказание данной услуги занимает не более пары минут. Деньги в режиме реального времени поступают на счет налоговой службы, а плательщику выдается подтверждающий оплату фискальный чек.

- Наши клиенты могут заплатить налоги сразу при получении уведомления в почтовом отделении. Также оплатить налог можно дома при очередном посещении почтальона, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом, - объяснила заместитель директора МР Сибирь АО «Почта России» Наталья Жданова.

На официальном сайте «Почты России» pochta.ru или в мобильном приложении можно узнать информацию об адресе и режиме работы ближайшего почтового отделения. Там же можно предварительно записаться в отделение почтовой связи. Онлайн-запись возможна не меньше чем за час до планируемого визита. Заранее можно записаться в 62 отделения связи Новосибирска и 30 отделений области.