Пробки в Новосибирске 19 октября 2020 года: движение затруднено на Бердском шоссе

Бердское шоссе сковали пробки. Фото: архив КП

Пробки в Новосибирске 19 октября 2020 года: затор образовался на Бердском шоссе. Движение затруднено от выезда с Ключ-Камышенского плато до Бугринского моста. Водители сообщают в «2ГИС», что причиной пробки стало незначительное ДТП с грузовиком.

Тем, кто торопится на работу, автомобилисты советуют пересесть на электричку. Фото: «2ГИС»

— Всем сочувствую, все стоит, лучше ехать на электричке или сидеть дома на удаленке, — советуют автомобилисты в «2ГИС».

— Опять все утро испорчено!

— Здесь пробка собралась, когда еще семи утра не было.

Сервис «2ГИС» оценил затор в 5 баллов. Сложнее всего проехать в районе Бугринского моста. Водители пишут, что ситуацию на дороге также осложняют светофоры. По мнению автомобилистов, они неправильно отрегулированы.

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