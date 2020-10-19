«Я — где-то в поле»: под Новосибирском 82-летняя бабушка вышла с дачи и потерялась

Под Новосибирском пропала 82-летняя бабушка. Фото: «Лиза Алерт»

В Колыванском районе, что под Новосибирском, пропала 82-летняя Анна Ефимовна Зимина. Пенсионерка была с родными на даче в СНТ «Домостроитель». О судьбе женщины ничего неизвестно уже два дня.

— Ночью, пока все спали, она ушла с дачи. С собой женщина взяла телефон. Днем позвонила родным. Бабушка рассказала, что находится в поле, вокруг трава, и она не знает, куда ей идти дальше, после этого телефон отключился. У пенсионерки проблема со слухом: она может дать информацию, но не может услышать, что ей говорят, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Сибирячку ищут волонтеры, полицейские и спасатели. Из-за ветреной погоды не удалось запустить беспилотник. Поиски продолжаются.

Приметы бабушки: рост 155 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

Пенсионерка была одета в бежевую куртку, возможно, голубую кофту, серую трикотажную юбку, предположительно в телесного цвета колготки, либо синее трико, серую шапку и домашние тапочки. С собой она взяла серую сумку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Анны Ефимовны Зиминой, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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