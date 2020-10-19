Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Количество заболевших коронавирусом по-прежнему растет. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 октября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 971 пациент, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 149 человек, выздоровели 56 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 14979 человек, в том числе у 938 детей, при этом выздоровели 13033 пациента, скончались 528 человек.

В регионе продлен режим повышенной готовности. Он будет действовать до конца октября. В общественных местах по-прежнему необходимо быть в защитных масках, также необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. За отказ соблюдать правила могут оштрафовать.

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