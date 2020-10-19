Погода в Новосибирске на 19 октября 2020 года: в город вернулись заморозки

В Новосибирске будет сухо, но холодно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске 19 октября 2020: станет еще холоднее. Будет облачно, столбик термометра поднимется не выше +5 градусов.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +3 — +5 градусов, ночью 0 — -2 градуса. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +2 — +7 градусов, ночью — до -4 градусов. Синоптики ожидают, что будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами будут порывы до 16.

«Яндекс. Погода» обещает облачность с прояснениями, к вечеру станет пасмурно. Утром будет 0 градуса, а вечером прогреется уже до +4.

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