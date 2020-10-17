Госархив НСО обнародовали документы о Валентине Войно-Ясенецком - известном хирурге, ставшем священником

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, известный сейчас миру как святой Лука. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

Почти всем известно, что в году Великой отечественной войны в здании НГУАДИ в Новосибирске располагался госпиталь №1504, где помогали раненым солдатам. Об этом госпитале среди военных ходила хорошая слава, ведь все знали, что местные хирурги обязательно поставят тебя на ноги. Но мало кто знает, что именно здесь в военные годы провел свою показательную операцию выдающийся медик Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, известный сейчас миру как святой Лука. Он — единственным в истории священнослужителем, который получил Сталинскую премию за свои заслуги в отечественной медицине. В госархиве Новосибирской области сохранились воспоминания современников об этом легендарном хирурге.

Валентин Войно-Ясенецкий был воспитан в религиозной семье, но сам стал священнослужителем после смерти жены в 1921 году. При этом он продолжает свою хирургическую и просветительскую деятельность. Через два года принимает монашеский постриг и становится епископом Лукой.

Как только началась война, епископ Лука, на тот момент находившийся в ссылке в Сибири, сразу же отправил телеграмму на имя Председателя Президиума Верховного Совета Михаила Калинина и попросил отправить его работать в военный госпиталь. Несмотря на его неоднозначную для советского времени репутацию, государство все же признало его профессионализм и направило работать в эвакуационный госпиталь в Красноярске.

В конце своей ссылки, весной 1943 года, приехал на неделю в Новосибирск — для участия в научной конференции хирургов Сибирского военного округа.

Пациенты госпиталя вместе с медиками. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

— Мне было поручено начальником Санотдела полковником медицинской службы А. Ф. Кобзевым встретить Войно-Ясенецкого как докладчика на этой конференции. В назначенное время я встретил его на вокзале Новосибирска. Из вагона пассажирского поезда не спеша вышел пожилой человек высокого роста. Бросалась в глаза его окладистая полуседая борода. В черном длиннополом пальто, застегнутом на все пуговицы, с тростью в руке, он выглядел сурово и несколько надменно… (…) За весь путь до эвакогоспиталя (…), он не сказал ни слова, — приводит издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» воспоминания врача П. Т. Приходько (из госархива НСО).

Немногословного гостя поселили в небольшой комнатке госпиталя №1504 — хирург-священник заходил в палаты к раненым, знакомился, читал истории болезней. Руководство госпиталя также попросила епископа провести для медиков показательную операцию. Войно-Ясенецкий согласился и, несмотря на то, что из-за слабости организма солдата, закончилась операция летальным исходом, она стала неоценимым практическим опытом, которого так не хватало новосибирским хирургам.

И Новосибирск тоже не остался в долгу перед отцом Лукой — здесь ему подарили отрез парчи на церковное облачение. Для священника такой подарок имел большое значение: дело в том, что согласно церковному канону отец Лука не имел права совершать богослужения, не имея облачений, — только проповедовать. А такой подарок означал одно: на светлый праздник Пасхи отец Лука будет служить!

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