«У дочки была лихорадка, синели губы»: сибирячка сутки не могла дождаться врача, вызванного больному ребенку

Перед тем, как вызвать дочке врача, сибирячка звонила в скорую. Фото: Александр ГЛУЗ

Сибирячка вызвала для заболевшей дочери педиатра, который пришел только на следующий день. Женщина также отмечает, что перед этим она так и не смогла дозвониться до поликлиники, и вызов удалось оформить, только придя туда лично.

— У моей 6-летней дочери на днях поднялась температура до 39. Горло болело, был кашель и лихорадка. Сначала я позвонила, ведь у ребенка астма, а у нее уже к тому моменту начали синеть губы. Но примерно через час ребенку стало лучше, и я отменила вызов в скорой, решила просто вызвать на дом врача. Раньше мы в нашу поликлинику дозванивались довольно быстро, в очереди было максимум человек 8. А в этот раз — 49! В общем, звонила я туда с одиннадцати часов утра до трех часов дня, но безуспешно. В итоге попросила своего брата зайти туда и лично дочку записать на прием. С телефоном ему там ситуацию так и объяснили — мол вызовов очень много, мы буквально зашиваемся, — рассказала КП-Новосибирск мама заболевшей девочки. — Вечером, примерно в семь-восемь часов, мне из поликлиники позвонили и объяснили, что сегодня к нам врач уже не придет — просто не успевает. Пообещали, что придет завтра в первой половине дня. В итоге, пришла к нам педиатр только около двух часов дня. По факту, никакого особо нового лечения она нам не назначила, все лекарства мы и так уже начали пить, но ребенка осмотрела. К медикам у меня претензий нет — врач и так к нам пришла уже невозможно уставшая, а ведь был еще день. Но со всей этой системой точно что-то не так. Я думаю, тут дело в том, что многие люди вызывают на дом врача даже когда симптомы совсем незначительные и, по сути, можно было бы просто обратиться в поликлинику, но сейчас ведь рекомендуется в таком случае сидеть дома. Вот и возникает такая перегруженность, что в врачи не успевают всех обойти, в поликлиники не могут ответить на звонок, а заболевшие с высокой температурой и серьезными симптомами вынуждены ждать.

КП-Новосибирск отправила запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы разобраться в данной ситуации.

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