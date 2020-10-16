Под Новосибирском трое отморозков забили насмерть мужчину: еще один пострадавший находится в больнице

В селе под Новосибирском двух мужчин избили и закрыли в погребе. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В селе под Новосибирском двух мужчин избили и закрыли в погребе. Одного из них удалось спасти — сейчас он находится больнице, а другой скончался на месте произошедшего.

— В селе Битки двое братьев и сын одного из них ворвались в дом, избили двух мужчин и заперли их в погребе. Как объяснили сами нападавшие, на такой поступок они решились, в отместку за за драку, которая была неделю назад с одним из нападавших. Одного из пострадавших мужчин удалось достать из погреба живым: у него были сильные травмы головы, сломана нога и несколько ребер. Его госпитализировали в Сузунскую Центральную больницу. У второго пострадавшего мужчины были раны на теле и голове, нанесенные металлическим предметом. Он скончался на месте произошедшего, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Оба брата в совершенных преступлениях признались и были задержаны. Сын одного из мужчин сейчас находится под подпиской о невыезде. Правоохранители проводят расследование.

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