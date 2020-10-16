«Актеры ушли на больничный»: театр Афанасьева в Новосибирске отменил все спектакли до 23 октября

Показ спектаклей в театре Афанасьева приостановили до 23 октября. Фото: Екатерина Кастерина

Еще один новосибирский театр закрылся для зрителей из-за эпидемиологической обстановки в регионе. Показ спектаклей в театре Афанасьева приостановили до 23 октября.

— Мы приостановили показ спектаклей с 16 по 23 октября в связи с обострением сезонных респираторных заболеваний. Кроме того, многие спектакли, которые должны были идти в этот период — это постановки, которые были перенесены с апреля-мая. Но и их мы сейчас не можем поставить из-за отсутствия артистов — некоторые из них находятся на больничном. Поэтому, мы решили не переносить их второй раз, а просто вернуть людям деньги за билеты, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе театра.

В пресс-службе также отметили, что в театр не допускали зрителей и работников с повышенной температурой и симптомами ОРВИ. Случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников театра зарегистрировано не было. Пока театр Афанасьева будет закрыт до следующей пятницы. Все купленные билеты люди могут сдать по месту приобретения до 28 декабря.

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