Поиски новосибирского подростка, пропавшего в Омске, завершились трагедией

Пропавшего новосибирского подростка нашли погибшим в Омске.

Пропавшего новосибирского подростка нашли погибшим в Омске. Об этом стало известно сегодня, 16 октября. Напомним, мальчик приехал в Омск в гости к бабушке на летние каникулы. Именно она и сообщила 5 августа в полицию об исчезновении своего внука. Мальчика искали волонтеры и правоохранители. Были предположения, что подросток мог уехать в Новосибирск на автобусе, но эта версия в итоге не подтвердилась.

Как сообщает КП-Омск, сегодня стало известно, что волонтеры на окраине одного из сел Калачинского района нашли тело подростка, похожего по приметам на пропавшего мальчика из Новосибирска.

— Днем 16 октября на окраине одного их населенных пунктов Калачинского района Омской области обнаружено тело подростка. В настоящее время следственная группа работает на месте происшествия. Для установления его личности следователем СУ СК России по Омской области назначена молекулярно-генетическая экспертиза, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омкой области.

В то же время, поисковой отряд «Доброспас-Омск» объявили, что поиски мальчика завершены — подросток был найден погибшим. Волонтеры также принесли соболезнования семье.

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