В Новосибирске школьник, сбитый «Тойотой», сбежал с места ДТП

В Новосибирске иномарка сбила школьника, который переходил дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьника, который переходил дорогу. Сам мальчик после случившегося решил сбежать.

— Около половины пятого вечера 39-летний водитель автомобиля «Тойота Алекс» ехал по улице Ольги Жилиной со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Некрасова. Напротив дома №90 на улице Ольги Жилиной он сбил мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу. На вид ребенку было около 12 лет, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Сам школьник, видимо от сильного испуга, решил сбежать. На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего будут установлены позже.

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