Мэрия Новосибирска купила 29 квартир для детей-сирот

Ключи от новых квартир получат 29 детей-сирот. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2020 году из областного бюджета на покупку жилья для сирот из Новосибирска было выделено 46,6 миллион рублей.

- Сумма, прямо скажем, небольшая. Более того, она несопоставима с реальной потребностью. Этой суммы нам хватает на 29 жилых помещений, ещё восемь аукционов состоятся до конца года, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Но этого недостаточно, поскольку очередь большая и она будет расти. Мы давно говорим о необходимости увеличивать финансирование этой статьи расходов. Есть отклик на этот счет, и сегодня мы имеем информацию, что на следующий год финансирование будет увеличено в разы.

Чтобы быстрее обеспечить жилльем детей-сирот, мэрия города рассматривает варианты на вторичном рынке, а также за пределами города Новосибирска – в Бердске и Оби.

- Нужно отметить, что квартиры, которые мы покупаем на вторичном рынке, они либо новые и в них никто не жил, либо со свежим ремонтом. Инфраструктура тех районов, где мы приобретаем жильё, – новая и качественная, есть школы и детские сады – таким образом, мы компенсируем удаленность. До конца этого месяца мы завершим приобретение квартир в этом году, – отметил начальник управления по демографической политике мэрии города Новосибирска Владимир Машанов.

Напомним, департамент социальной политики внедряет информационную систему «Жилье для детей-сирот». Она позволит эффективно осуществлять контроль за использованием и сохранностью жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, за соблюдением сроков заключения договоров социального найма. Ведется работа по тестированию и наполнению информационной базы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru