Спорная парковка на улице Лежена станет частью парка в пойме реки Каменка в Новосибирска

Для гостей парка будет организована хорошая парковка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Парковка возле многоквартирного дома на ул. Адриена Лежена, 17 вызывала немало споров у новосибирцев. Мэр Анатолий Локоть поставил точку в этом вопросе: внес предложение в Совет депутатов города Новосибирска – сохранить эту территорию в формате общедоступной автостоянки для посетителей парка в пойме реки Каменки.

Площадь этой спорной площадки составляет 0,47 гектара, и прежде, чем принять решение о ее дальнейшей судьбу, была проведена серьезная работа:

- По результатам проведенных обследований, опросов общественного мнения и поступивших в ходе общественных обсуждений предложений от горожан, проживающих в непосредственной близости к данной территории, мы также предлагаем использовать ее для организации парковки для гостей парка и жителей микрорайона, – отметил Виталий Столбов, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска. - Сейчас по данной территории отменено раннее принятое решение в рамках правил землепользования и застройки об отнесении ее к жилой зоне.

Главное управление архитектуры и градостроительства совместно с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирскауже провели работу по определению внешних границ земельных участков, которые должны быть включены в будущий парк в пойме реки Каменки. Сейчас это восемь обособленных земельных участков общей площадью 22 гектара, расположенных в разных территориальных зонах.

- Данная территория учтена в материалах изменений в генеральный план. Это позволит уже весной сформировать общий земельный участок и отнести его к одной территориальной зоне для организации единого паркового пространства, – рассказал Виталий Столбов. – Отмечу, что часть территории – перспективный створ улицы Фрунзе и участок, на котором предусмотрено размещение очистных сооружений. Ни в коем случае эти территории не должны выпадать из благоустройства.

ВАЖНО

Озелененная территория в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, переулка Трикотажстроя, улиц Есенина, Трактовой, Волочаевской включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» приоритетного национального проекта «ЖКХ и Городская среда».

До конца 2020 года запланирована доработка дизайн-проекта и уточнение концепции комплексного благоустройства данной территории, которая в обязательном порядке будет вынесена на общественное обсуждение с жителями города Новосибирска на сайте «Зеленый Новосибирск» по ссылке: http://green.novo-sibirsk.ru (раздел «Новости»). Уведомление о начале обсуждения разработанного дизайн-проекта будет анонсировано дополнительно.

В 2021 году планируется разработать проектно-сметную документацию и провести государственную экспертизу. Начало работ по благоустройству – в 2022 году.

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