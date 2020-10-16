В Новосибирской области ветеранам раздали 14 тысяч продуктовых наборов

Для помощи одиноким пожилым людям и маломобильным гражданам существует горячая линия 8-800-100-00-82. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области рассказали, какую помощь получают жители региона в период пандемии. В областном Правительстве отметили, что особое внимание уделяется наиболее уязвимым категориям граждан.

Для помощи одиноким пожилым людям и маломобильным гражданам существует горячая линия 8-800-100-00-82. Работает она так: полученная после звонка информация направляется в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства обратившихся. Специалисты этих центров вместе с волонтерами по поступившим заявкам покупают продукты, лекарства, собирают все необходимые документы. Каждый волонтер проходит обязательный инструктаж и имеет аккредитационный бейдж с контактными данными. В регионе задействовано порядка 500 волонтеров.

Вместе с коммерческими компаниями и общественными организациями министерство проводит благотворительные акции, в рамках которых пожилым людям, многодетным и малоимущим семьям доставляют наборы продуктов, бытовой химии. Так, в рамках Декады пожилых людей министерство труда и социального развития региона совместно с партнером — сетью магазинов «Магнит» провели акцию, в ходе которой ветеранам Великой Отечественной войны доставили 14 тысяч продуктовых наборов. Среди получателей — участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашистских лагерей.

Кроме того, в 11 социальных стационарных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Новосибирской области, проживает более 4000 пожилых людей и инвалидов. Им уделяется особое внимание, ведь с учетом эпидобстановки действует режим ограничений: все стационары закрыты для посетителей.

Центры социальной поддержки населения работают в штатном режиме. Чтобы избежать большого скопления людей, рекомендуется заранее записаться на прием к специалисту. Информация с контактными данными центров размещена на сайте министерства.

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