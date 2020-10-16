Мелкие кражи, если с ними не бороться, могут привести к большим убыткам

Фото: Влад КОМЯКОВ

15 октября в 10.16 сигнал тревоги поступил из супермаркета, расположенного в Ленинском районе города. Прибывшие по вызову бойцы ГБР задержали и передали сотрудникам полиции мужчину, пытавшегося украсть палку колбасы стоимостью 217 рублей.

В этот же день в 16.00 бойцы ГБР, вызванные тревожной кнопкой в продуктовый магазин в Октябрьском районе, произвели задержание нетрезвого мужчины, который пытался украсть две полуторалитровые бутылки с пивом. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

Казалось бы, реагирование на мелкие (и с точки зрения законодательства, и с точки зрения экономического ущерба) правонарушения силами вооруженных бойцов - чрезмерно. Но это только на первый взгляд! Мелкие хищения, если с ними не бороться, будут учащаться, а суммы ущерба станут быстро расти, ведь безнаказанность будет привлекать все новых желающих легко поживиться. В конечном счете добросовестному потребителю придется оплатить все издержки, возникшие из-за воровства, - продавец вынужден будет включить их в торговую надбавку. Поэтому так важно бороться с хищениями в магазинах независимо от суммы наносимого ущерба.

НАША СПРАВКА

Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 1000 рублей, влечет за собой наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.