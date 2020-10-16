Главу Толмачевского сельсовета отправили под домашний арест: он незаконно продал муниципальную землю

Глава сельсовета продал земельные участки в 2019 году. Фото: пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области
В отношении главы Толмачевского сельсовета в Новосибирской области завели уголовное дело за незаконную торговлю землей. В 2019 году он незаконно продал пять муниципальных земельных участков.
Суд отправил главу сельсовета под домашний арест. Фото: пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области
Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия. Фигуранта отправили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.
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