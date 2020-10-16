«Прыгал на крышах, разбил стекла»: сибиряк сбежал от родных по пути в психбольницу и разбил две иномарки

Подсудимый направлен на принудительное лечение в психбольницу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сибиряк сбежал от родственников, которые везли его в психиатрическую лечебницу, чтобы разгромить две иномарки. В больницу мужчина в итоге все-таки попал — уже по решению суда, а его родные теперь будут платить владельцам авто за ущерб.

— Произошел этот инцидент днем 28 мая 2019 года на улице Владимировской. Родственники везли молодого человека в больницу на Владимировской, но в машине ему стало жарко. Автомобиль остановили неподалеку, он начал снимать кофту и выскочил из машины. Залез на припаркованные рядом «Шевроле Ланос» и «Тойота Эстима» и стал прыгать на них, повредив крыши, салон и разбив лобовое стекло машин. Позже подозреваемый ничего не мог вспомнить и объяснить, — рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Татьяна Тесля.

Общая сумма ущерба от погрома составил более 150 тысяч рублей. Суд назначил 32-летнему подсудимому принудительное лечение в психиатрической больнице.

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