Какие бизнесы появились в Новосибирске в начале делового сезона

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исследование, основанное на данных МТС Кассы, показало, что четверть от всех новых компаний, открытых в Новосибирске, приходится на две категории: ресторанный бизнес – более 13% и продуктовый ритейл – более 11%.

Исследование основано на анализе данных новых компаний малого и среднего бизнеса Новосибирска с соответствующими кодами ОКВЭД, которые работали с МТС Кассой в сентябре 2020 года. Изображение предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Этот тренд совпадает с московскими и общероссийскими данными. Предприниматели из Москвы в сентябре также чаще выбирали для начала своего бизнеса рестораны и кафе – 17% от общего числа новых подключений к МТС Кассе в регионе, продуктовые магазины – 9%. В целом по России самыми популярными категориями стали торговля продуктами питания – 13%, ресторанный бизнес – 10% и продажа одежды – 8%.

Три популярные категории – в сфере услуг

В Новосибирске в начале делового сезона к онлайн-кассе от МТС чаще подключались компании из сферы услуг – более 45%. Из них 13% – это индивидуальные предприниматели и компании, занятые в сфере ресторанного бизнеса, 9% – цветочные лавки, 8% – кондитерские. Кстати, кондитерские и пекарни вошли в топ-10 самых популярных бизнесов с долей более 7% только в Москве и Новосибирске. Замыкают новосибирский список популярных категорий нового бизнеса из сервисной сферы строительные услуги – 7% и услуги сантехников – 3%.

Среди магазинов чаще открывались специализированные категории

В сфере торговли самыми популярными типами нового бизнеса в сентябре, кроме продуктовых,оказались магазины автозапчастей - на них пришлось 6% от всех новых подключений к МТС Кассе в Новосибирске. Столица Сибири стала единственным городом-миллионником, где магазины этой категории вошли в топ-10 самых популярных бизнесов.

Чуть с меньшей долей от общего числа бизнесов открылись магазины нижнего белья – 5% и одежды – 5%.

Справка

МТС Касса — комплексное решение для автоматизации торговли, управления и контроля продаж. Сервис предлагает мобильные и стационарные онлайн-кассы, бесплатную кассовую программу, товароучетную систему. МТС Касса уже интегрирована с государственными системами, CMS-платформами и популярными ERР и разрабатывает решения для разных видов торговли: продажи маркированного товара, предоставления услуг, торговли в интернете, ведение сезонного бизнеса и др.