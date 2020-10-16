«А ты из-за них потом по больницам носись»: сибирячка поругалась с пассажирами маршрутки без масок

Пассажиры маршрутки не хотели надевать маски. Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница Новосибирска Ирина пожаловалась на то, что в нескольких маршрутках большинство пассажиров ездят без масок. Водители их не останавливают, а сами спокойно пренебрегают правилами.

— В маршрутке № 90 я два дня назад ехала с работы. Сегодня утром — на 18-ой маршрутке, ехали вместе с мужем. В салонах висит объявление, что надо быть в маске, но большая часть пассажиров сидели без них, либо маски просто на подбородке болтались. Мы с мужем неоднократно делали пассажирам замечание, а они в ответ: «Какая вам разница? Вы в маске, вот и сидите в ней». Водителю также говорим: «Почему людей везете без масок?» А он: «Я им что, должен их сам надевать насильно?» Огрызаются, спорят. Мы звонили в ЦУГАЭТ, видимо, никакой реакции — как ездили без масок, так и ездят. Видимо, это вина перевозчиков, они не доносят до водителей всю важность этих требования. По аптекам люди не могут купить дорогие лекарства от вируса, сердятся, а здесь вот такое отношение, — рассказала КП-Новосибирск Ирина.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города, чтобы узнать, как будут наказаны перевозчики маршруток за несоблюдение масочного режима.

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