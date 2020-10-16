Мэр Новосибирска рассказал о том, что сдавал тест на коронавирус несколько раз.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В пятницу, 16 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о результате своего теста на коронавирус.
— Могу всех успокоить. Тест я делал неоднократно. Я слежу за своим здоровьем: использую средства индивидуальной защиты. Слежу также за графиком санобработки служебных помещений. У меня пока подтверждения инфекции нет, положительных тестов не было, — прокомментировал градоначальник.
Кроме того, Анатолий Локоть подтвердил, что среди работников мэрии есть заболевшие коронавирусом. Но очагов заражения COVID-19 в мэрии нет.
Также он рассказал о том, что в предстоящие выходные, субботу и воскресенье, в администрации пройдет масштабная санобработка всех помещений, особенно, где бывают посетители.
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