В Новосибирске откроется новый детский сад в микрорайоне «Акатуйский»

Детский сад примет десятки ребятишек. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Хорошая новость для мам и пап одного из самых густонаселенных жилмассивов Кировского района – микрорайоне «Акатуйский»: уже в ноябре там откроется второй корпус детского сада № 89 на 165 мест. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть.

- Жилмассив «Акатуйский» развивается активно, здесь много молодёжи и, соответственно, детей. Поэтому потребность в детских садах высокая. Все путёвки розданы, родители ждут с нетерпением открытия. В ноябре садик уже будет готов принимать ребятишек, – отметил Анатолий Евгеньевич.

Напомним, строительство второго корпуса детского сада № 89 началось в 2019 году: обошлись работы в 233 миллиона рублей. В здании три этажа, на каждом разместятся по три группы – всего их будет девять. Две группы предназначены для детей ясельного возраста.

Как рассказала заведующая МКДОУ № 89 Елена Марченко, в садике созданы театральная студия, научная мастерская, студия прикладного дизайна и спортивно-оздоровительные секции. Посещать дополнительные занятия смогут все воспитанники детского сада, включая ребятишек из первого корпуса.

К слову, строительство социальных объектов в микрорайоне «Акатуйский» продолжится. В планах – ещё два детских сада и одна школа. Всего в этом году в Новосибирске построят 10 детских садов. Три из них уже сданы в эксплуатацию, два находятся в стадии приёмки. Ещё пять детских садов будут готовы до Нового года.