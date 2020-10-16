Такого еще не было: в Новосибирске за сутки коронавирусом заболели 129 человек

Болезнью заражаются все больше сибиряков. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Коронавирусом заражается все больше человек. В пятницу, 16 октября, стало известно, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 129 человек, установив новый рекорд заболеваемости. Выписались из больниц тем временем еще 92 человека.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 14 695 человек, из них — 920 детей. 12 889 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 519 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 106 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 27 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 41 ребенок: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 3 025 взрослых пациентов.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 965 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 610 985 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 701 житель области, для 48 907 человек меднаблюдение окончено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru