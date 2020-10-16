Такого еще не было: в Новосибирске за сутки коронавирусом заболели 129 человек

Болезнью заражаются все больше сибиряков.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Коронавирусом заражается все больше человек. В пятницу, 16 октября, стало известно, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 129 человек, установив новый рекорд заболеваемости. Выписались из больниц тем временем еще 92 человека.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 14 695 человек, из них — 920 детей. 12 889 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 519 человек, — сообщили в оперативном штабе.
В отделениях реанимации находятся 106 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 27 пациентов.
Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 41 ребенок: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 3 025 взрослых пациентов.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 965 пациентов.
Всего в Новосибирской области провели 610 985 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 701 житель области, для 48 907 человек меднаблюдение окончено.
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