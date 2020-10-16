В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек: среди них — 47-летняя женщина

От коронавируса в Новосибирске умерли шесть человек. Фото: архив КП

В пятницу, 16 октября, стало известно о том, что от коронавируса за последние сутки умерли еще 6 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 53 года и 57 лет, и женщины в возрасте 47 лет, 51 год, 58 лет, 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 519 человек, — говорится в сообщении опрештаба.

В тяжелом состоянии в реанимации сейчас находятся 106 человек, к ИВЛ подключены 27 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 129 человек, при этом выздоровели 92 пациента.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 14695 человек, в том числе у 920 детей, выздоровели 12889 пациентов.

В Новосибирской области жестко следят за тем, как жители соблюдают масочный режим в общественных местах. Тех, кто не соблюдает правила, штрафуют. Режим повышенной готовности продлили до конца октября.

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